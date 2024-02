Taylor Swift ext ein Bier: Travis Kelce ist beeindruckt!

Er lobt ihre Performance! Am vergangenen Sonntag kämpfte Travis Kelce (34) zusammen mit den Kansas City Chiefs um den Sieg im Super Bowl. Seine Freundin Taylor Swift (34) war natürlich mit von der Partie und feuerte den Tight End von der Tribüne aus an. Als die Musikerin von einigen Zuschauern ausgepfiffen wurde, überraschte sie mit einer lässigen Reaktion: Die "Shake It Off"-Interpretin exte kurzerhand einen Becher voll Bier – ihr Liebster Travis zeigt sich beeindruckt!

In dem Podcast "New Heights" plaudern der NFL-Star und sein Bruder Jason Kelce (36) über die ikonische Aktion der Sängerin. "Sie ist ein Profi", betont Travis. Jason, der die Situation hautnah miterlebte, schwärmt von der Freundin seines kleinen Bruders: "Ich saß hinter ihnen und sah, wie sie nach den Getränken griff. Und dann dachte ich: 'Oh, das passiert wirklich. Trink, trink. Sie hat's drauf. Ziemlich cool.'"

Auch der Großteil der Fans feiert Taylors lässige Reaktion auf die Buhrufe. "Jawohl! Sie ist ein Mädchen nach meinem Geschmack", kommentiert ein X-User die Szene. "Schön zu wissen, dass sie ein normaler Fan ist", schreibt ein anderer. "Taylor Swift scheint immer wieder für Überraschungen gut zu sein", meint ein weiterer beeindruckter Swiftie.

Getty Images Ice Spice, Taylor Swift und Blake Lively beim Super Bowl 2024

Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports/Sipa USA Jason Kelce und Taylor Swift bei Travis' Spiel

Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports/Sipa USA Taylor Swift beim Spiel der Chiefs gegen die Buffalo Bills

