Eric Sindermann verunsichert: Liebt Desiree ihn wirklich?

Herrscht Ärger im Paradies? Seit Dezember sind der Influencer Eric Sindermann (35) und die Reality-TV-Darstellerin Desiree Hansen ein Paar. Schon zu Beginn ihrer Beziehung sorgten sie für mächtig Gesprächsstoff und teilten viele private Details mit der Öffentlichkeit. Zuletzt schienen die beiden noch auf Wolke sieben zu schweben. Nun liefern sich Eric und Desiree aber eine regelrechte Schlammschlacht auf Social Media.

Desirees Noch-Ehemann Jörg Hansen soll hinter dem vor wenigen Wochen stattgefundenen Tortenangriff auf Erics Fashionshow stecken. Nachdem mehrere Fans Eric nun darauf aufmerksam gemacht hatten, dass Desiree begonnen hat, ihrem Ex auf Instagram zu folgen, meldet sich Eric auf Social Media zu Wort. "Wie kann man jemandem folgen, der meine Fashionshow zerstört hat und uns das Leben in den letzten drei Monaten schwer gemacht hat?", fragt der 35-Jährige seine Follower. Außerdem erzählt er, er habe das Gefühl, Desiree hätte "noch nicht mit ihrem Ex abgeschlossen" und fügt hinzu: "Das ist extrem verletzend."

Ein weiterer Vorwurf, den Eric seiner Partnerin macht, ist, dass sie mit dem Realitystar Mike Cees kommuniziert. "Und als Krönung liket man noch Bilder von Mike Cees, der seit Wochen Videos gegen mich macht", ärgert sich Eric. "Ich bin gerade überfordert mit der ganzen Situation und es war echt viel in den letzten Wochen. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass Desiree nur halbherzig bei mir ist!", ergänzt der Designer. Desiree schießt zurück und betont: "Ich lasse mir nicht verbieten, mit wem ich Kontakt habe."

Anzeige

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, Influencer

Anzeige

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann und Mike Cees, Realitystars

Anzeige

Instagram / desireehansen Desiree Hansen, Erotik-Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de