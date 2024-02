Glück im Unglück: Madonna stürzt bei einem Konzert vom Stuhl

Das ging wohl nach hinten los. Madonna (65) ist derzeit auf Welttournee. Die Konzerte sollen zwar wie gewohnt spektakulär sein, aber die Sängerin bekam bereits einiges an Kritik für ihre Auftritte. Das Hauptproblem scheinen die Wartezeiten für die Fans zu sein. Aufgrund ihrer Verspätungen warteten manche Besucher mehrere Stunden auf die Queen of Pop. Das führte sogar schon zu einer Klage. Nun passiert ihr das nächste Missgeschick: Madonna kippt auf der Bühne vom Stuhl.

Bei ihrem Konzert in Seattle performt Madonna ihren Hit "Open Your Heart". Bei den ersten Takten sitzt sie umgeben von ihren Backgroundtänzern auf einem Stuhl. Zu der Choreografie gehört es offenbar, sich weit nach hinten zu lehnen und den Stuhl leicht zu kippen. Doch dieses Mal geht das schief. Ein Video, das TMZ vorliegt, zeigt, wie der Tänzer, der die 65-Jährige an der Lehne nach hinten zieht, das Gleichgewicht verliert und mitsamt Madonna umkippt. Durch die Menge scheint ein überraschtes Raunen zu gehen. Doch der Popstar ist ganz Profi und steht direkt wieder auf.

Das ist nicht das erste Missgeschick, das Madonna auf ihrer Tour geschieht. Zum Auftakt ihres Konzertes in Toronto begrüßte sie ihr Publikum mit "Hallo Boston!". Tage danach meldete sie sich auf TikTok und entschuldigte sich. Sie könne es verstehen, wenn ihre Fans verärgert seien: "Das wäre so, als würdet ihr sagen: 'Hey, Lady Gaga spielt heute Abend!'"

Anzeige

Instagram / madonna Madonna, Sängerin

Anzeige

Getty Images Madonna, Sängerin

Anzeige

Getty Images Madonna bei den Billboard Music Awards 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de