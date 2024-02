Halle Bailey teilt Vorher-Nachher-Foto von Schwangerschaft

Halle Bailey (23) zeigt stolz ihren Körper! Anfang des Jahres verkündete die Schauspielerin die Geburt ihres ersten Kindes. Gemeinsam mit ihrem Partner DDG (26) durfte die "Arielle"-Darstellerin einen Jungen namens Halo auf der Welt begrüßen. Zuvor hatte das Paar die Gerüchte um eine Schwangerschaft vehement abgestritten. Seitdem die süßen News allerdings verkündet sind, teilt sie immer mehr Einblicke in die besondere Zeit: Halle zeigt ein Vorher-Nachher-Foto von ihrer Schwangerschaft.

Auf X teilt die 23-Jährige eine Collage ihres Körpers vor und nach der Geburt. Links posiert sie in einem pinkfarbenen Zweiteiler und setzt in der engen Kleidung ihren Babybauch gekonnt in Szene. In demselben Outfit zeigt sie sich nach der Geburt ihres Sohnes. Mit dem kleinen Halo auf dem Arm zeigt sie sich ohne runde Körpermitte. "Vorher vs. Nachher", schreibt sie zu der Fotomontage. Halles Körper hat eine echte Verwandlung durchgemacht!

Das ist nicht das erste Mal, dass die frischgebackene Mutter ihren Körper nach der Entbindung präsentiert. Fotos, die Us Magazine vorliegen, zeigen Halle in einem Korsett-Top und einem taillierten Minirock. In ihrem knappen Outfit schien sie sich sichtlich wohlzufühlen, denn sie strahlte bis über beide Ohren.

Getty Images Halle Bailey und DDG

Getty Images Halle Bailey, Schauspielerin

Getty Images Halle Bailey

