"Hatte Angst": Die Geissens fliehen vor hartnäckigem Händler

Das war wohl ein ganz schöner Schreck für die Familie! Carmen (58) und Robert Geiss (60) nehmen ihre Fans nun schon seit vielen Jahren mit in ihren glamourösen Alltag. In ihrer eigenen Sendung Die Geissens jetten sie um die Welt und zeigen ihr luxuriöses Leben. Auch die beiden Töchter des Paares Shania (19) und Davina (20) sind stets mit von der Partie. Doch offenbar sind die zahlreichen Reisen nicht immer vollkommen risikofrei. In Dubai werden die Geissens nun von einem hartnäckigen Verkäufer verfolgt!

Auf einem Basar außerhalb von der Metropole feilscht die Familie in der aktuellen Episode von "Die Geissens" mit einem Verkäufer um Parfüm. Das soll eigentlich umgerechnet knapp 1.000 Euro kosten! Das kommt für Robert und Co. aber nicht in die Tüte – sie lassen den Verkäufer stehen. Der möchte das aber nicht auf sich sitzen lassen und verfolgt die Familie sogar auf ein kleines Boot. "Der Typ war wirklich creepy, wir waren schon 15 Minuten von dem Laden entfernt und der war immer noch da", berichtet Davina und räumt ein: "Ich hatte schon Angst." Um den Verkäufer schließlich loszuwerden, einigt sich Carmen auf einen Preis von umgerechnet knapp 250 Euro.

Mittlerweile tauchen Davina und Shania aber nicht nur in der Sendung ihrer Eltern auf – sie haben schon ihre eigene TV-Show mit dem Namen "Davina & Shania – We love Monaco". "Und für uns bedeutet das auch, dass wir in der Erziehung einiges richtig gemacht haben", zeigte sich Robert gegenüber Promiflash stolz auf seine beiden Töchter.

Instagram / carmengeiss Die Geissens

Instagram / the_real_davina_geiss Davina Geiss, 2020

Instagram / robertgeiss_1964 Robert Geiss im Dezember 2022

