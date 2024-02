Hugh Grant und Anna Eberstein strahlen bei den BAFTA Awards

Immer noch wie frisch verliebt! Die 77. Verleihung der British Academy Film Awards fand gestern wieder in der Royal Festival Hall in London statt – Hugh Grant (63) war mit seiner Ehefrau Anna Eberstein (41) auch dabei. Der Wonka"-Schauspieler, der zuletzt 2018 für den britischen Filmpreis nominiert war, präsentierte die Kategorie "Best Director" und überreichte Christopher Nolan (53) dessen allerersten BAFTA-Award für "Oppenheimer". Danach posierte Hugh mit seiner Frau auf dem roten Teppich der Afterparty.

Hugh und Anna sind schon seit 2018 verheiratet. Die beiden machen nach fast sechs Jahren Ehe und drei Kindern immer noch einen glücklichen Eindruck. Zur Preisverleihung erschienen die beiden Hand in Hand. Der Schauspieler trug einen eleganten Anzug, während die Produzentin zu einem bunten Kleid mit Zickzack-Muster beige Schuhe kombinierte. Auf dem roten Teppich strahlten sich die beiden verliebt an und lachten über einen Witz, den der Darsteller offenbar gemacht hatte. Das Paar schien den Abend sehr zu genießen.

Sie waren nicht das einzige Pärchen, das auf dem roten Teppich glücklich turtelte. "The Crown"-Star Emma Corrin und Rami Malek (42) werden seit vergangenem Sommer immer wieder gemeinsam gesehen. Ob die beiden wirklich fest zusammen sind, haben sie noch nicht offiziell bestätigt.

10.72514608 Hugh Grant und Anna Eberstein, 2024

Getty Images Hugh Grant und Anna Eberstein, 2017

Aissaoui Nacer / BACKGRID Rami Malek und Emma Corrin im Oktober 2023

