Nach Chemotherapie: Amy Dowden musste wieder ins Krankenhaus

Es war ein kleiner Rückschlag für sie. Anfang 2023 hatte Amy Dowden (33) bekanntgegeben, dass sie an Brustkrebs leidet. Die britische Let's Dance-Bekanntheit unterzog sich einer Mastektomie und einer Chemotherapie – mit ihrer Diagnose geht sie sehr offen um. Die Tänzerin schien auf dem Weg der Besserung zu sein, wie einige ihrer Beiträge im Netz zeigen. Doch jetzt verrät Amy, dass sie ins Krankenhaus musste.

In ihrer Instagram-Story teilt sie Schnappschüsse aus der Klinik und schreibt: "Die letzte Woche verlief nicht gerade nach Plan! Ich fühle mich jetzt viel besser und lasse es immer noch ruhig angehen." Amy soll inzwischen auf dem Weg der Besserung sein. Die 33-Jährige bedankte sich bei ihrem Mann Ben und ihrer Familie für die Unterstützung: "Ich fühle mich viel besser und danke für die vielen Nachrichten!" Nachdem es ihr letzte Woche nicht so gut gegangen war, könne Amy sich jetzt wieder den notwendigen Behandlungen unterziehen.

Nach ihrer Erkrankung will sie so schnell wie möglich wieder ihrer Leidenschaft nachgehen. Nachdem Amy ihren Fans vom Brustkrebs erzählt hatte, machte sie Andeutungen über eine baldige Rückkehr als Tänzerin. "Ich bin entschlossen, so schnell wie möglich wieder auf die Tanzfläche zu kommen", lautete Amys Statement via Instagram.

Instagram / amy_dowden Amy Dowden, Profitänzerin

Instagram / amy_dowden Amy Dowden mit ihrem Mann Benjamin, November 2023

Getty Images Amy Dowden

