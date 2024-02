Nach Skandalvideo: Jimi Blue sorglos auf dem roten Teppich

Um Jimi Blue Ochsenknecht (32) ist ein wahrhaftiger Skandal entbrannt. Mit dem Veröffentlichen eines Videos vergangene Woche hat sich der Schauspieler nicht gerade beliebter gemacht. In dem Clip rechnete er nicht nur mit einigen Mitgliedern seiner Familie ab, sondern verleumdete auch seine kleine Tochter Snow Elanie Koc (2). Mittlerweile hat der Sohn von Uwe Ochsenknecht (68) sein skandalöses Video wieder gelöscht. Auf dem roten Teppich tut Jimi nun so, als sei nie etwas geschehen!

Gemeinsam mit seiner Verlobten Laura Marie Geissler (25) erschien der 32-Jährige gestern zu einem Event der Berlinale. Im Rahmen der Bulgari x Constantin Film Party posierte der Münchener allein oder mit seiner Liebsten zusammen auf dem Red Carpet – aber auch Papa Uwe lässt sich mit den beiden ablichten. Für den Anlass warf sich Jimi in einen eher unauffälligen Look bestehend aus einem klassischen schwarzen Anzug mit einem weißen Hemd darunter. Allein die leuchtend blauen Sneaker springen einem ins Auge. Doch von dem Skandal scheint sich Jimi nicht kleinkriegen zu lassen – sorglos und ohne Reue lächelte er den Kameras entgegen.

Bereuen tut der "Die Wilden Kerle"-Star seine Worte gegenüber seiner Familie offenbar nicht, denn freiwillig hatte er seinen Beitrag nicht gelöscht! "Aus urheberrechtlichen Gründen musste ich das Video erst mal auf privat stellen", hatte Jimi in seiner Story auf Instagram erklärt. In dem Clip waren nämlich auch viele Szenen von Diese Ochsenknechts eingeblendet gewesen. Allein seine an Snow gerichteten Worte hatte er zurückgenommen.

Jimi Blue Ochsenknecht, Laura Marie Geissler und Uwe Ochsenknecht im Februar 2024

Jimi Blue Ochsenknecht bei der Bulgari x Constantin Film Party

Jimi Blue, Natascha, Uwe und Wilson Gonzalez Ochsenknecht im Januar 2009

