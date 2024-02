Neue Babyfotos: So ähnlich sah Herzogin Meghan ihrem Archie

Der Apfel fällt offenbar wirklich nicht weit vom Stamm! 2018 hatten sich Herzogin Meghan (42) und Prinz Harry (39) in Windsor Castle das Jawort gegeben. Schon bereits ein Jahr später durfte sich das royale Ehepaar über die Geburt von Sohn Archie Harrison (4) freuen. Zwei Jahre später machte die kleine Lilibet Diana (2) das Familienglück perfekt. Neu aufgetauchte Kinderfotos von Meghan zeigen jetzt ihre besondere Ähnlichkeit zu Sohn Archie!

Auf den Kinderfotos der Herzogin, die Daily Mail veröffentlichte, kann man die Ähnlichkeit zu ihrem Erstgeborenen nicht übersehen. Die Bilder, die Meghans Cousin bereitstellte, zeigen die Schauspielerin erstmals als Neugeborene. Auf einem Foto sieht man sie in den Armen ihrer Oma mütterlicherseits, Jeanette. In einem weiteren schaut die spätere Frau von Prinz Harry gekleidet in einem schwarzen Kapuzenpullover direkt in die Kamera. Auf dem Schnappschuss ist die kleine Meghan circa ein Jahr alt. Die Ähnlichkeit zu ihrem Sohn, als dieser im selben Alter war, ist verblüffend!

Gegenüber Daily Mail erinnert sich Meghans Cousin Shawn Johnson an ihre gemeinsame Kindheit. Die Cousins stehen heute nicht mehr in Kontakt, waren aber als Kinder enge Freunde. "Sie war immer sehr nett", erinnert sich der 43-Jährige. "Sie hat sich immer um uns gekümmert und dafür gesorgt, dass es uns allen gut geht", schwärmt er.

Getty Images Herzogin Meghan und ihr Sohn Archie Harrison

Getty Images Herzogin Meghan, 2023

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Baby Archie, 2019

