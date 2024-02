Jimi Blue Ochsenknecht wird bei "Die Passion" zum Judas!

Der Cast von Die Passion nimmt immer mehr Gestalt an! Vor zwei Jahren hatte RTL zum ersten Mal die Passionsgeschichte als Musik-Live-Event aufgeführt. Vor wenigen Tagen gab der Sender bekannt, die moderne Inszenierung der Kreuzigung erneut ins Programm nehmen zu wollen. Nun stehen auch die ersten Rollen-Besetzungen fest. Unter anderem wird Jimi Blue Ochsenknecht (32) bei "Die Passion" dabei sein!

Wie RTL in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt gibt, wird Jimi die Rolle des Judas übernehmen. "Ich wollte schon immer mal einen richtigen Bösewicht spielen – und Judas ist ja einer der bekanntesten Bösewichter der Geschichte. Auf der anderen Seite ist sein Charakter viel komplexer als einfach nur 'böse'. Ich freue mich sehr darauf, all die Nuancen herauszuarbeiten", fiebert der "Die Wilden Kerle"-Star der Herausforderung entgegen. Auch die Besetzung für Jesus steht fest: So wird der Schauspieler und Moderator Ben Blümel Gottes Sohn darstellen.

Ob "Die Passion" mit der neuen Besetzung in diesem Jahr beim Publikum besser ankommen wird? Vor zwei Jahren musste das Live-Event einige Kritik einstecken. Auf X betitelten die Zuschauer die Sendung unter anderem als "cringe".

Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler

Ben Blümel, Schauspieler

Alexander Klaws als Jesus Christus bei "Die Passion – Live"

