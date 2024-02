Berlin, London, Paris: Usher kündigt große Europa-Tour an

Usher (45) kommt endlich wieder nach Europa. Auch wenn es in den vergangenen Jahren ruhiger um den Sänger wurde, soll er vor allem in den USA noch richtig erfolgreich sein. Zuletzt sah man ihn bei einem der größten Events des Jahres auf der Bühne: beim Super Bowl. Obwohl der R&B-Star alles gab, waren die Fans gespalten. Nun führt Ushers Weg ihn aber endlich wieder über den großen Teich: Er kündigt seine Europa-Tour an!

Im nächsten Jahr wird Usher, nachdem ihn seine "Past Present Future"-Tour erst durch die USA geführt hat, auch nach Europa kommen. Unter anderem werden Konzerte in London, Amsterdam, Paris und Berlin stattfinden. Und laut The Standard kann der 45-Jährige es gar nicht abwarten: "Europa, bist du bereit? Nach dem epischen Erlebnis beim Super Bowl und der großen Nachfrage nach Shows in ganz Nordamerika freue ich mich, ankündigen zu können, dass ich zu euch komme [...]. Diese Tournee ist sowohl eine Feier der vergangenen 30 Jahre als auch ein Blick in die Zukunft." Dieses Jahr wird sein Debütalbum nämlich 30 Jahre alt.

Ob Usher auch Gastauftritte bei seinen Konzertenplant, bleibt vorerst sein Geheimnis. Beim Super Bowl erhielt er reichlich Unterstützung. Unter anderem sang er ein emotionales Duett mit Alicia Keys (43). Das große Finale mit seinem Megahit "Yeah!" wurde von den Rappern Ludacris (46) und Lil Jon begleitet.

Getty Images Usher, Sänger

Getty Images Usher, Musiker

Getty Images Ludacris, Usher und Lil Jon beim Super Bowl 2024

