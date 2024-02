Dieser Megastar unterstützt Usher bei der Halbzeitshow!

Er hat so einiges in petto! Seit September vergangenen Jahres ist bekannt, dass Usher (45) im Super Bowl 2024 die Halbzeitshow rocken wird. Nachdem er 2011 bereits einmal zusammen mit den Black Eyed Peas performen durfte, macht er es dieses Mal allein. Doch so ganz allein wird der Musiker nicht sein: Neben Usher wird noch ein ganz besonderer Gast erwartet!

Wie TMZ berichtet, handelt es sich dabei um niemand Geringeres als Alicia Keys (43)! 2004 brachten die beiden den R'n'B-Klassiker "My Boo" raus – und offenbar wollen sie ihn am kommenden Samstag 20 Jahre danach wieder zum Besten geben. Wie nämlich Augenzeugen dem Onlineportal berichten, wurde das Duo am Donnerstag bei Proben im Allegiant Stadium in Las Vegas gesichtet.

Und Alicia wird wohl nicht der einzige Special-Act bleiben. Wie der 45-Jährige erst kürzlich selbst anteaserte, werden auch Ludacris (46) und Lil Jon mit von der Partie sein. "Ich wäre ein Narr, wenn ich 'Yeah!' nicht spielen würde", verriet Usher schmunzelnd gegenüber Entertainment Tonight und fügte hinzu: "Es wäre dumm, den ganzen Weg nach Las Vegas zu machen, Jon ist hier, Luda ist hier und ich spiele nicht 'Yeah!'."

Anzeige

Getty Images Alicia Keys, Sängerin

Anzeige

Getty Images Usher und Alicia Keys im November 2005

Anzeige

Getty Images Lil Jon, Usher und Ludacris 2016 in Las Vegas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de