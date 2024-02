Danni Büchner flasht ihre Fans in einem sexy Badeanzug!

Sie zeigt nur zu gern, was sie hat! Daniela Büchner (45) war durch Goodbye Deutschland an der Seite von Jens Büchner (✝49) bekannt geworden. Nach dem tragischen Tod ihres Mannes hat die Auswanderin eine echte Verwandlung hingelegt. Sie meisterte allein einige TV-Formate und überzeugt auch optisch auf ganzer Linie. Sie nahm einige Kilos ab und zeigt sich seitdem immer wieder in knappen Outfits: Nun posiert Danni in einem sexy Badeanzug – ihre Fans sind begeistert!

Auf Instagram teilt die 45-Jährige einige Schnappschüsse von sich vor einer traumhaften Kulisse. In einem schwarzen Einteiler posiert sie mal sexy auf einem Geländer, mal zwischen Palmen und mal auf einer Brücke. Auf allen Fotos wird deutlich: Danni fühlt sich sichtlich wohl in ihrem Körper und zeigt diesen in sexy Pics. Das sehen auch die Fans. "Wow, du siehst toll aus", kommentiert ein Follower. "Wunderschön", findet ein anderer.

Die TV-Bekanntheit nahm in der vergangenen Zeit rund 15 Kilo ab. Ihre optische Veränderung hat Danni aber nicht nur dem Sport zu verdanken – sie ließ auch etwas nachhelfen. "Mit den Brüsten, das habe ich ja schon immer. [...] Ich glaube, da versteht mich jede Mutter. Ich habe drei Kinder gestillt und irgendwann, als die Zwillinge älter wurden, waren meine Brüste natürlich Quarktaschen", erzählte sie in einer Folge von "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer". Deswegen habe sie sich Implantate einsetzen und ihre Brust straffen lassen.

Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner

Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, TV-Star

Anzeige

ActionPress Daniela Büchner, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de