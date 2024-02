Hat Antonia Hemmer Angst, sich auf neue Männer einzulassen?

Ist sie in Sachen Beziehung ein gebranntes Kind? Seit wenigen Wochen ist bekannt, dass Antonia Hemmer (23) als neue Single-Lady bei Make Love, Fake Love nach ihrem Traummann suchen wird. Ihre vorherige Partnerschaft mit Patrick Romer (28) hatte sich nämlich als echter Flop herausgestellt. Wie geht die Blondine also an das TV-Format heran? Im Promiflash-Interview verrät Antonia, ob es ihr schwergefallen ist, sich auf neue Männer einzulassen.

"Ich war froh, dass so viele tolle Männer dabei waren und ich mich nach kurzer Zeit auch gut fallen lassen konnte", erzählt die 23-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Patrick spiele in Antonias Leben heute keine Rolle mehr: "Den Typen habe ich hinter mir gelassen und das ist ja auch gut so." Dennoch wünsche sie ihrem Ex nichts Schlechtes.

Nach der Liebespleite sei die Influencerin nun endlich bereit, nach ihrem Mister Right zu suchen. Diesen erhoffe sie sich in der Datingshow zu finden: "Im wahren Leben habe ich einfach kein Glück gehabt. Und ich bin eine Frau, die Abenteuer liebt und als das Thema aufkam, war ich direkt begeistert." Zweifel wegen der vergebenen Männer habe sie natürlich schon gehabt.

RTL / Benno Kraehahn Antonia Hemmer, "Make Love, Fake Love"-Protagonistin

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Realitystar

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, TV-Star

