Kansas-City-Tragödie: Kelce-Brüder teilen emotionale Worte

Das nimmt sie schwer mit. Nach ihrem Sieg beim Super Bowl waren die Kansas City Chiefs in ihre Heimatstadt zurückgekehrt und hatten zusammen mit ihren Fans bei einer großen Parade durch die Metropole des US-Bundesstaates Missouri feiern wollen. Doch die Feierlaune wurde je unterbrochen, als plötzlich Schüsse fielen. Es gab einen Toten und mehrere Verletzte. Zahlreiche NFL-Spieler meldeten sich danach zu Wort. Nun beteuern auch Travis (34) und Jason Kelce (36) ihr Mitgefühl.

Über den Instagram-Account ihres Podcasts melden die Football-Brüder sich in einem Video zu Wort. Bevor sie die neueste Folge hochladen, wollen die beiden sich persönlich äußern. "Wir wollten nur sagen, dass unser Mitgefühl allen Opfern, ihren Familien, dem Chiefs Kingdom und wirklich ganz Kansas City gilt, das an einem Tag da war, an dem die Gemeinschaft gefeiert werden sollte", betont Eagles-Center Jason. Sowohl die Sportler als auch ihre Teams wollen unbedingt helfen: "Wir sind noch dabei herauszufinden, wie wir uns einbringen können."

Unterstützung erhielten die Opfer der Schießerei auch von Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes (28) und seiner Frau Brittany (28). Die beiden statteten einigen Verletzten einen Überraschungsbesuch im Krankenhaus ab. "In der Zeit, in der sie traumatisiert, traurig und besorgt sind, zauberte der Überraschungsbesuch von Patrick und Brittany Mahomes das erste Lächeln seit der Tragödie in ihre Gesichter", erklärte ein Kliniksprecher gegenüber People.

