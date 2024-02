Mark Keller erteilt seinen Söhnen ein "Let's Dance"-Verbot

Mark Keller (58) schafft es auch ohne die Unterstützung seiner Kinder! Am 23. Februar geht Let's Dance in eine neue Runde. Auch in diesem Jahr will wieder eine bunte Gruppe an Prominenten beweisen, was tänzerisch in jedem einzelnen von ihnen steckt. Unter anderem werden Sophia Thiel (28), Eva Padberg (44), aber auch Mark über das Parkett schweben. Der Schauspieler fällt schon vor dem Start der Show auf: Mark verbietet seinen Söhnen, ihn bei "Let's Dance" zu unterstützen!

"Wenn sie im Publikum sitzen, dann nur außer Sichtweite", macht der Der Bergdoktor-Star in einem Interview mit RTL klar. Das Verbot habe er ausgesprochen, da er die Kritik seiner Kinder zu sehr fürchte: "Meine Söhne schimpfen dann immer, weil ich mich vertue." Über Feedback würde sich der Serienstar trotzdem freuen: "Wenn mir einer konstruktive Kritik gibt, dann bin ich absolut kritikfähig."

Seine Teilnahme an der Tanzshow mache ihn schon total nervös, wie er auf dem offiziellen Instagram-Profil der Sendung in einem kurzen Clip mitteilte: "Ich erwarte von mir, dass ich hart arbeite, mich nicht verletze und dass ich nicht in der ersten Runde rausfliege." Mark habe sogar große Angst, dass es nach der ersten Folge schon für ihn vorbei sein könnte.

Anzeige

Starpix / picturedesk.com Mark Keller, Schauspieler

Anzeige

Instagram / aaronkellerofficial Mark Keller mit seinen Söhnen Aaron und Joshua

Anzeige

Future Image / ActionPress Mark Keller, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de