Nach Albumankündigung: Taylor Swifts Ex Joe meldet sich!

Gibt es da einen Zusammenhang? Taylor Swift (34) und Joe Alwyn (32) waren sechs Jahre lang in einer Beziehung, bevor sie im Februar 2023 ihr Liebes-Aus öffentlich machten. Vor rund zwei Wochen kündigte die "Bad Blood"-Interpretin ihr neues Album "The Tortured Poets Department" an. Gerüchten zufolge könnte es in den Songs auch dem besagten Ex an den Kragen gehen. Der Schauspieler war längere Zeit von der Bildfläche verschwunden – jetzt ist Joe zurück auf Social Media!

Auf Instagram veröffentlicht der Brite eine Bilderreihe und teilt verschiedene Einblicke in sein Leben, unter anderem ein schwarz-weißes Spiegelselfie, einen süßen Hund, ein Foto mit "Succession"-Star Brian Cox sowie zahlreiche Landschaftsaufnahmen und ein Meme mit den Worten "Verschiedene Getränke für verschiedene Bedürfnisse". Zu dem Post gibt es keine nähere Beschreibung und auch die Kommentare sind deaktiviert.

Bisher äußerte sich der Blondschopf zu den Spekulationen um Taylors Album nicht. Ob er die Anspielungen seiner Verflossenen mittlerweile einfach akzeptiert? Im vergangenen Jahr hatte die 34-Jährige den Song "You're Losing Me" veröffentlicht – in den Lyrics soll es auch um ihre ehemalige Liebe gehen. Eine Quelle behauptet gegenüber RadarOnline, dass Joe kein Fan des Lieds sei.

ActionPress Joe Alwyn und Taylor Swift in London 2022

Getty Images Joe Alwyn, britischer Schauspieler

ActionPress Taylor Swift und Matty Healy in New York im Mai 2023

