Wow! Taylor Swift präsentiert jetzt ihre natürlichen Locken

Die können sich sehen lassen! Nachdem Taylor Swift (34) den Super Bowl-Sieg der Kansas City Chiefs mit ihrem Freund und Football-Star Travis Kelce (34) bei der After-Show-Party ausgelassen gefeiert hatte, landete sie kurze Zeit später in Australien. Dort performt die "Wildest Dreams"-Interpretin nun noch weitere Konzerte ihrer "Eras"-Tour. Mit ihrer Eröffnungssängerin hat die Beauty offensichtlich auch abseits der Bühne eine gute Zeit. Sabrina Carpenter (24) und Taylor genossen einen Mädelsabend im natürlichen Look!

Auf Fotos, die Page Six vorliegen, sind die beiden Gesangstalente unterwegs in Sydney im Stadtteil Surry Hills. TayTay präsentiert sich mit ihrer vollen Lockenpracht und in einer legeren Kombination aus Top und Rock in Schwarz und Braun. Sabrina hingegen bringt mit ihrem roten Kleid etwas Farbe ins Spiel.

Ihr erstes Konzert in Down Under war bereits ein voller Erfolg – die 34-Jährige brach mit dem Publikum in Melbourne einen Rekord! Laut Hello! waren 96.000 Fans bei dem Auftritt vor Ort. "Das ist die größte Show, die wir auf dieser Tournee gemacht haben, oder auf jeder Tournee, die ich je gemacht habe", verkündete Taylor begeistert.

Getty Images Sabrina Carpenter im März 2022

Instagram / sophiet Sophie Turner, Sabrina Carpenter und Taylor Swift mit ihren Freunden

Getty Images Taylor Swift während ihrer "Eras"-Tour

