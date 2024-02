Zwei Monate nach Geburt: Ciara zeigt ihren After-Baby-Body!

Ciara (38) schwelgt im Mutterglück! Im Dezember 2023 wurde die Sängerin zum vierten Mal Mutter. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Russell Wilson (35) durfte sich die "Goodies"-Interpretin über eine Tochter namens Amora Princess freuen. Aktuell genießt die Familie einen traumhaften Urlaub in der Karibik. Im Netz postet sie einige Aufnahmen, die sie in dem Urlaubsparadies zeigen. Dabei präsentiert Ciara auch ihren After-Baby-Body!

Auf Instagram teilt die "Level Up"-Interpretin ein Video von sich, in dem sie in einem Pool vor dem kristallklaren Meer posiert. Dabei zeigt die Musikerin ihren sexy After-Baby-Body. In einem burgunderroten Badeanzug setzt Ciara ihre Kurven gekonnt in Szene. Die 38-Jährige scheint sich sichtlich wohl in ihrer Haut zu fühlen. "Umarme jeden Lebensabschnitt", betitelt sie die Aufnahmen.

Die Fans sind von den Aufnahmen begeistert. "Wow, die Babypfunde stehen dir so gut!" oder "Danke, dass du zeigst, wie ein Körper kurz nach der Geburt wirklich aussieht. Du siehst mega aus" sind nur zwei von vielen positiven Kommentaren unter Ciaras Instagram-Beitrag.

Instagram / ciara Ciara und Russell Wilson im September 2023

Instagram / ciara Ciara in Outfit aus Leder

Instagram / ciara Ciara, 2024

