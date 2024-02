"Geliebt": Prinz Harry und Meghan schwärmen von Kanada!

Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) hatten eine gute Zeit! In der vergangenen Woche besuchte das Ehepaar im Rahmen der "One Year To Go"-Party für die Invictus Games 2025 Kanada. Während ihrer Termine strahlten die beiden bis über beide Ohren und wirkten zudem sehr verliebt. Zusammen machten sie bei den spaßigen Events rund um die Invictus-Athleten mit und zeigten sich in Gesprächen mit ihnen interessiert an den verschiedenen Sportarten. Nun berichten Harry und Meghan von ihrer Reise.

Im Interview mit People schwärmen König Charles' (75) Sohn und die ehemalige Suits-Darstellerin von ihrem Trip: "Wir haben es geliebt, wieder in Kanada zu sein, einem Ort, der uns beiden so viel bedeutet." Sie würden sich schon sehr auf das nächste Mal freuen, wenn sie das Land besuchen können. "Es erfüllte unsere Herzen, erneut von den kanadischen Menschen, dem Essen und der Kultur umgeben zu sein. Wir haben den Invictus-Geist und die Aufregung in Whistler und Vancouver gespürt und sind unseren Gastgebern sehr dankbar, dass sie einen so unvergesslichen Besuch organisiert haben", lassen die Eheleute ihre Reise Revue passieren.

Derweil ist das Verhältnis zwischen den Sussexes und der britischen Königsfamilie noch immer sehr angespannt. Doch möglicherweise könnte Harry und Meghans Kurztrip einen positiven Einfluss auf das zerrüttete Verhältnis haben. "Wenn sie ihre Beziehung zur restlichen königlichen Familie retten wollen, müssen sie ihre Diskretion unter Beweis stellen", erklärte die Journalistin Hannah Furness Mirror.

Getty Images Prinz Harry in Kanada, Februar 2024

James Whatling / MEGA Prinz Harry und Herzogin Meghan im Februar 2024

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William und Prinz Harry im Dezember 2017

