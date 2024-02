Mit neuer Country-Musik: Beyoncé stellt Mega-Rekord auf!

An ihr kommt aktuell niemand vorbei! Im Rahmen des Super Bowls verkündete Beyoncé (42), dass sie im März ein neues Album herausbringen wird. Zeitgleich veröffentlichte die Sängerin zwei neue Songs. Die neue Musik sorgte bei vielen Fans für eine Überraschung, denn: Es handelt sich um Country-Musik! Trotz des Gernewechsels ist sie unfassbar erfolgreich. Mit einem ihrer neuen Country-Songs schreibt Beyoncé jetzt sogar Geschichte!

Mit dem Song "Texas Hold 'Em" steht sie an der Spitze der Hot Country Charts – und das ist etwas ganz besonderes. Beyoncé ist die erste Afroamerikanerin, die Platz eins der Billboard Hot Country Songs Charts erreicht. Außerdem ist sie die erste Frau, die sowohl die Liste der Hot Country Songs als auch die der Hot R&B/Hip-Hop Songs anführt. Das gelang zuvor nur Morgan Wallen, Justin Bieber (29), Billy Ray Cyrus (62) und Ray Charles (✝73).

Neben der Musik versucht sich die Musikerin jetzt auch im Sektor Haarpflege. Am Dienstag launchte Beyoncé ihre Marke Cécred. In dem Onlineshop bietet die "Crazy in Love"-Interpretin Produkte wie Shampoo, Öl oder Haarmasken an.

Beyoncé, Sängerin

Beyoncé bei den Grammy Awards 2017

Beyoncé im März 2022

