Das passiert heute Abend bei "Germany's Next Topmodel"!

Auch heute Abend dürfte es für die Fans von Germany's Next Topmodel wieder ziemlich spannend werden! Heidi Klum (50) sucht seit vergangener Woche im Rahmen ihrer Castingshow wieder nach Nachwuchsmodels – und in diesem Jahr gibt es eine große Neuerung: Neben Frauen nimmt die Modelmama jetzt auch Männer mit auf die spannende Reise. In der ersten Folge stand ein offenes Casting im Mittelpunkt. Doch worauf dürfen sich die Zuschauer heute Abend in der zweiten Folge freuen?

Auf der offiziellen Instagram-Seite von GNTM gibt es jetzt einen Teaser zur heutigen Episode: Unter anderem schaue sich Heidi im Rahmen des Castings heute noch weitere Bewerber an, der Star-Designer Jean Paul Gaultier (71) besuche das Set und die erste große Fashionshow stehe auf dem Programm. Zudem heißt es verheißungsvoll: "Eine unerwartete Wendung wartet auf die Models."

Neben dem französischen Modedesigner dürfen sich die Kandidaten und Zuschauer im Laufe der Staffel auf noch viele weitere berühmte Gastjuroren freuen! Laut Presseportal werden unter anderem die Topmodels Winnie Harlow (29) und Jourdan Dunn (33) neben Heidi Platz nehmen. Außerdem sind beispielsweise auch die Schauspielerinnen Joan Collins (90) und Elizabeth Hurley (58) mit von der Partie.

Jean Paul Gaultier, Modeschöpfer

Heidi Klum, Model

Winnie Harlow, Model

