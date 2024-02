Heidi Klum leiht GNTM-Kandidatin ihre eigenen Schuhe aus!

Heidi Klum (50) hilft gerne aus! Das Supermodel ist derzeit wieder auf der Suche nach Germany's Next Topmodel. In diesem Jahr dürfen auch männliche Models mitmachen und am Ende wird es dann sogar zwei Sieger geben. Erst einmal müssen sie aber durch das Casting. Dabei passiert einem Nachwuchsmodel vor lauter Aufregung aber ein kleines Missgeschick auf dem Laufsteg: Aber Heidi ist sofort helfend zur Stelle!

Elena möchte beim Casting ihr Können auf dem Catwalk beweisen – aber das geht ziemlich nach hinten los. Immer wieder knickt die Brünette um und hat Schwierigkeiten, auf ihren hohen Schuhen die Balance zu halten. "Ich bin so aufgeregt, dass ich meine Füße gar nicht mehr gefühlt habe", gibt sie währenddessen zu. Heidi zeigt aber prompt ihre Spontanität: "Möchtest du meine anziehen? Vielleicht kannst du in meinen besser laufen", bietet die Moderatorin an. Aber auch ihre knallgelben High Heels helfen Elena nicht und sie knickt sofort wieder um. Heidi lässt sie daher keine Runde weiter: "Vielleicht bist du einfach zu aufgeregt heute."

Elenas wacklige Angelegenheit amüsiert jedenfalls die Zuschauer zu Hause. "Ich werde nie verstehen, warum man zu GNTM geht, wenn man nicht auf hohen Schuhen laufen kann", schreibt etwa ein Fan auf X. Andere finden es eher unhygienisch, dass sie Heidis Schuhe anzieht: "Niemals würde ich getragene Schuhe von anderen anziehen!"

Anzeige

ProSieben/Richard Hübner Elena (links) mit anderen Kandidatinnen beim GNTM-Casting

Anzeige

Getty Images Heidi Klum

Anzeige

Getty Images Heidi Klum, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de