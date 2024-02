Liebes-Aus? Tom Cruise soll seine Elsina abserviert haben!

Ist alles aus und vorbei? Tom Cruise (61) und Elsina Khayrova lernten sich im vergangenen Jahr kennen und zeigten sich im Dezember erstmals öffentlich zusammen. Eigentlich wirkten die beiden so verliebt und wurden regelmäßig gemeinsam gesichtet. Ob bei einem kostspieligen Dinner, auf dem Weihnachtsmarkt oder an einem ruhigen Abend in der schicken Wohnung der Society-Lady – das Paar schien unzertrennlich. Doch nun sind Tom und Elsina wohl schon wieder getrennt!

Tom soll einen Rückzieher aus der romantischen Beziehung gemacht haben. Das Erstaunliche an der plötzlichen Trennung: Erst vor wenigen Tagen soll der "Top Gun: Maverick"-Star die Kinder von Elsina kennengelernt haben. Es soll jedoch nichts Besonderes vorgefallen sein zwischen den beiden. "Die beiden sind sich nicht böse und für Tom ist ihre Beziehung einfach zu Ende", will ein Insider laut The Sun wissen.

Der Actionstar wolle dennoch mit der Russin befreundet bleiben – immerhin wohnen die beiden Berichten zufolge im selben Wohnblock in London. "Nicht im Guten auseinanderzugehen, hätte unangenehm werden können. Es wäre peinlich gewesen, wenn sie sich dann im Aufzug über den Weg gelaufen wären", erklärt der Insider.

Anzeige

Getty Images Tom Cruise im Juli 2023

Anzeige

Instagram / elsina_k Elsina Khayrova, Model

Anzeige

Getty Images Tom Cruise, Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de