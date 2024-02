Mit Krönchen: Rihanna feiert ihren Geburtstag in Mailand

Happy Birthday! Rihanna (36) schwebt aktuell im Familienglück. Eineinhalb Jahre nachdem sie und A$AP Rocky (35) ein Paar wurden, kam im Mai 2022 ihr erster Sohn RZA zur Welt. Im Februar 2023 gab die Sängerin während ihres Auftritts in der Halbzeitshow beim Super Bowl bekannt, dass sie zum zweiten Mal schwanger sei. Jetzt feiert Rihanna ihren Geburtstag im Kreise ihrer Liebsten.

Rihanna wurde am Flughafen in Mailand gesehen. Die zweifache Mama, ihr Freund A$AP Rocky und die gemeinsamen Söhne RZA und Riot sind angereist, um ihren 36. Geburtstag zu feiern. Auf den Bildern, die Daily Mail vorliegen, trägt sie ein Diadem mit der Aufschrift "Geburtstagskind". Dazu kombinierte Rihanna ein schwarzes Oberteil unter einem mehrlagigen grauen Pullover mit einer schwarzen Leggings. Den lässigen Look wertet sie mit High Heels auf.

Rihanna liebt es wohl, für besondere Tage an besondere Orte zu reisen. Schon am Valentinstag genossen sie und A$AP ein romantisches Date in Paris. Die Musikerin und der Rapper zeigten sich glücklich lachend im Restaurant César. Rihanna strahlte in einem champagnerfarbenen Kleid.

Instagram / asaprocky A$AP Rocky und Rihanna mit ihrem Baby

Getty Images Rihanna und ASAP Rocky

ActionPress/BACKGRID A$AP Rocky und Rihanna

