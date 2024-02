Nach Super Bowl: Travis Kelce und Taylor wieder vereint!

Die beiden fühlen sich tierisch wohl beieinander! Zuletzt hatten sich Travis Kelce (34) und Taylor Swift (34) turtelnd auf der After-Show-Party des Super Bowls gezeigt. Dann verabschiedete sich die "Love Story"-Interpretin jedoch nach Australien, um weitere Konzerte ihrer "Eras"-Tour zu performen. Nun ist auch der Profi-Sportler in Down Under angekommen, um seine Liebste zu unterstützen – doch zuerst steht bei Travis und Taylor Qualitytime auf dem Plan!

Laut 9News schlenderten die Berühmtheiten lässig Hand in Hand durch den Zoo in Sydney, fütterten Kängurus und machten Selfies. In sportlich-legeren Outfits ließen sich die beiden bei einer privaten Tour durch den Park führen. Taytay verdeckte ihr Gesicht mit einer großen Sonnenbrille und Travis trug ein Basecap – ob die beiden bei ihrem Ausflug nicht direkt erkannt werden wollten?

An den Gerüchten über eine Trennung der beiden scheint nichts dran zu sein – auf Social Media wurde spekuliert, dass sich die Blondine nach Travis' Ausraster beim Super Bowl vermutlich bald von ihm distanziert. "Ich vermute, dass sie sich noch vor Ende des Sommers trennen werden, wenn nicht sogar noch früher", hieß es unter anderem auf X.

Travis Kelce und Taylor Swift im Februar 2023

Travis Kelce und Taylor Swift

Travis Kelce (r.) und Head Coach Andy Reid, Super Bowl 2024

