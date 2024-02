Prozess: Familien von Gabby Petito und Brian einigen sich

Diese Tat schockte die ganze Welt! Im August 2021 hatten Gabby Petito und ihr Verlobter Brian Laundrie einen Roadtrip quer durch Amerika gemacht. Die Influencerin war von der Reise jedoch nie zurückgekehrt – Brian hatte sie erwürgt und den Mord in einem Notizbuch gestanden. Kurz darauf hatte er Suizid begangen. Gabbys Familie reichte vor einiger Zeit wegen emotionaler Belastung eine Zivilklage gegen Brians Angehörige ein. Nun konnten sich die Familien in dem Fall einigen!

"Christopher und Roberta Laundrie und ich haben an einem Vermittlungsgespräch mit der Familie Petito teilgenommen, und der Zivilprozess wurde nun beigelegt. Die Bedingungen der Lösung sind vertraulich, und wir freuen uns darauf, diese Angelegenheit hinter uns zu lassen", erklärt der Anwalt der Familie Laundrie in einer Erklärung gegenüber Fox News. Auch Gabbys Familie bestätigt in einem Statement, dass es zu einer Einigung kam. Beide Familien wollen nun mit diesem Kapitel abschließen und nach vorne blicken.

Anlässlich von Gabbys erstem Todestag gab ihre Mutter ein Interview in der Today-Show. Dabei zeigte sie sich davon überzeugt, dass Brians Bericht über Gabbys Todesumstände eine "dreiste Lüge" sei. "Genau so war sein Charakter. Selbst in seinen letzten Momenten wollte er sicherstellen, dass er als der Gute dasteht. Das ist doch lächerlich", stichelte sie.

