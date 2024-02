Sieht Mark Keller sein Alter als Nachteil bei "Let's Dance"?

Er steht bereits in den Startlöchern. Bei Let's Dance begeben sich die Stars schon am kommenden Freitag auf das Tanzabenteuer schlechthin. Neben Sophia Thiel (28) und Gabriel Kelly (22) stellt sich auch Mark Keller (58) der Herausforderung auf dem TV-Parkett. Dabei erwartet ihn nicht nur eine Vielzahl an verschiedenen Tanzstilen, sondern auch ein hartes Training. Wie schätzt der Schauspieler seine Chancen ein? Denkt Mark, dass ihm sein Alter einen Strich durch die Rechnung machen könnte?

"Na ja, körperlich bin ich trainiert, würde ich sagen – altersgerecht", verrät der Schauspieler im Interview mit RTL. Zwar trainiere er bis heute auch privat, jedoch erwarte ihn bei der Show eine ganz andere Art von Belastung, die er in seinem Alter auch nicht mehr so einfach in Windeseile überwinden könne. "Ich bin froh, wenn ich gesund durchkomme. [...] Ich werde da jetzt nicht Rückwärtssalto machen und in den Spagat springen. [...] Ich versuche einfach nur schön zu tanzen", erklärt Mark daraufhin. Auch deshalb wolle er die Akrobatik in dieser Staffel lieber seinen Mitstreitern überlassen.

Wie gut sich der 58-Jährige bei "Let's Dance" schlagen wird, zeigt sich schon bald. Bereits vor Beginn der Staffel machte der Der Bergdoktor-Star seinen Söhnen jedoch eines klar: "Wenn sie im Publikum sitzen, dann nur außer Sichtweite." Der Grund: Mark fürchte sich ganz besonders vor der Kritik seiner Sprösslinge.

ActionPress Mark Keller, Schauspieler

Getty Images Mark Keller, Schauspieler

Getty Images Mark Keller mit seinem Sohn Aaron

