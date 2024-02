Unreif? So finden die Fans Bachelor Sebastians Verhör-Aktion

Damit sammelt er Minuspunkte! In der aktuellen Folge von Die Bachelors sorgt der Rosenkavalier Sebastian Klaus für Aufsehen. In der Nacht der Rosen sucht er das Gespräch zu Rebecca Hertlein, einer Kandidatin von Bachelor-Buddy Dennis Gries. Um seine eigene Anwärterin Leonie besser verstehen zu können, löchert er ihre Mitstreiterin mit Fragen. Bei den Fans kommt Sebastians Verhör-Aktion gar nicht gut an!

Mithilfe von Rebecca will Sebastian Licht ins Dunkle bringen. Seine Kandidatin Leonie äußerte ihm gegenüber mehrfach, dass sie sich in der Ladies-Villa als scheinbare Favoritin ausgeschlossen fühle. Für den Bachelor ist dies wohl nicht wirklich nachvollziehbar. Rebecca, die anfangs als Dennis' Liebling galt, bittet er deshalb um eine Einschätzung der Situation. Bei den Fans stößt der Hamburger damit auf Unverständnis. "Warum fragt er hinterrücks Rebecca, anstatt mal Leonie zu fragen?", wundert sich ein Nutzer auf Instagram. "Ich bin echt enttäuscht von Sebastian! Er hat scheinbar gar keine Menschenkenntnis", bemängelt ein weiterer User.

Bisher galt Sebastian eigentlich immer als Zuschauerliebling. Bei den Fans konnte er mit seiner ruhigen, respektvollen Art stets punkten. Von seinem Bachelor-Kollegen Dennis hingegen sind einige Fans eher weniger angetan. Besonders für seine Sprüche steht der Fitness-Trainer immer wieder in der Kritik.

Anzeige

Die Bachelors, RTL Leonie bei "Die Bachelors"

Anzeige

RTL / Pervin Inan-Serttas Rebecca, "Die Bachelors"-Kandidatin

Anzeige

RTL Dennis Gries, "Die Bachelors"-Rosenkavalier

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de