Übertreibt Leonie? Bachelor Sebastian fragt bei Rebecca nach

Sebastian Klaus wird misstrauisch. In der derzeitigen Staffel von Die Bachelors wird so viel gelästert wie schon lange nicht mehr: Vor allem auf Leonie haben es einige Kandidatinnen abgesehen und ziehen immer wieder fies über sie her. Die Brautstylistin deutete das in den vergangenen Folgen schon bei dem Rosenkavalier an – aber ganz zu glauben scheint er ihr nicht. Jetzt sucht Bachelor Sebastian das Gespräch zu einer Mitstreiterin, um sich über das Thema Leonie schlauzumachen!

In der heutigen Folge überrascht der Hamburger seine Ladys ziemlich, als er plötzlich mit Rebecca Hertlein sprechen möchte – sie buhlt nämlich eigentlich um Dennis Gries' Herz. Sebastian will wissen, ob sich Rebecca nach dem ersten Einzeldate auch unwillkommen gefühlt hat, so wie es Leonie damals dargestellt hat. "Ich wurde aufgenommen, als würde ich dazugehören", stellt die 27-Jährige klar. Das bestätigt die Vermutung des Bachelors: "Weil ich das Gefühl habe, dass Leonie sich beabsichtigt oder unbeabsichtigt in eine Rolle geschoben hat, in der sie die Außenseiterin ist."

Nach ihrem Gespräch bittet Sebastian Rebecca dann, das nicht groß weiterzuplappern – aber die Content Creatorin kann ihr Wort nicht lange halten. Die anderen Mädels quetschen sie aus, was der Junggeselle von ihr wollte, und sie gibt nach. Viele können daher eins und eins zusammenzählen. "Dass es so konkret eine Sache ist, die mich betrifft, war eine Überraschung für mich", gibt Leonie danach im Einzelinterview zu.

RTL Sebastian Klaus und Leonie bei "Die Bachelors"

Die Bachelors, RTL Leonie bei "Die Bachelors"

Die Bachelors, RTL Sebastian Klaus und Leonie bei "Die Bachelors"

