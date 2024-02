Vor Dschungel: Darum drohte Mutter Anya Elsner mit Klage!

Das war der Grund. Anya Elsner (20) machte schon vor dem Einzug ins Dschungelcamp mit dem andauernden Streit mit ihrer Mutter Katrin Elsner Schlagzeilen. Damit die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin nicht noch weiter über die Beziehung der beiden auspackt, drohte sie ihrer Tochter mit einer Klage und der zu zahlenden Strafe von 15.000 Euro, sollte sie das Verbot über gewisse Dinge zu reden brechen. Im Interview mit Promiflash verrät Katrin, warum es überhaupt so weit kommen musste!

Anya habe in der Vergangenheit behauptet, dass ihre Mutter unter anderem ihren Hund gequält oder sie Zuhause rausgeschmissen habe – weil das "in die Persönlichkeitsrechte gehe" und "rufschädigend" sei, habe Katrin sich gemeinsam mit einem Anwalt entschieden, gegen ihre Tochter vorzugehen, erklärt sie Promiflash. "Da habe ich dann gesagt: 'Okay, sie bekommt jetzt ein Schreiben mit bestimmten Themen, die sie nicht ansprechen darf'. [...] Ich wollte einfach nur, sage ich jetzt mal, meine Person schützen."

Über die verbotenen Themen packte Anya dann im Dschungel zwar nicht aus, dafür dann allerdings über andere Dinge, die sie an ihrer Mutter kritisiert – am Lagerfeuer hat die 20-Jährige fies abgelästert! "Dass dann so hart kommt, damit habe ich natürlich nicht gerechnet und das hat mich auch wirklich geschockt und wirklich sehr, sehr, sehr, sehr traurig gemacht", gibt Katrin gegenüber Promiflash zu.

Instagram / anya.elsner Anya Elsner, GNTM-Kandidatin 2023

Instagram / anya.elsner Anya Elsner, Dschungelcamp-Kandidatin

RTL Anya Elsner im Dschungelcamp

