"Aufregendes Kapitel": Veröffentlicht Kesha bald neue Musik?

Ganze 15 Jahre ist es her, dass Kesha (36) mit ihrem Song "Tik Tok" weltweit die Charts gestürmt hatte. Nachdem die Sängerin ihre Fans in der vergangenen Zeit nur vereinzelt mit weiteren Hits beglückt hatte, brachte sie im Frühjahr 2023 ein langersehntes Album raus. Seitdem warten die Fans ganz gespannt auf ihr großes Comeback. Doch fühlt sich Kesha wirklich bereit, neue Musik zu veröffentlichen?

Im Interview mit V Magazine gibt die Songschreiberin zu verstehen, dass sich ihre Fans schon bald über neue Songs von ihr freuen dürfen – wann, möchte sie jedoch noch nicht verraten. Der Tag, an dem sie sich bereit dafür fühle, stehe jedoch schon fest. Ist es etwa schon bald so weit? Kesha gibt zu: "Ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie glücklicher, aufgeregter und friedlicher gefühlt und einen solchen Sinn gehabt." Aktuell fühle sich alles wie ein "brandneues und sehr aufregendes Kapitel" an und das genieße sie.

Den vergangenen Monat verbrachte die Kalifornierin damit, ihr Wissen an andere weiterzugeben. Kesha war Teil einer gemeinnützigen Organisation und lehrte ihren Schülern bei, erste eigene Lieder zu schreiben – "Banger Pop Songs", wie sie es im Netz so schön beschreibt.

iiswhoiis Kesha im August 2023

Instagram / kesha Sängerin Kesha

Instagram / kesha Kesha im Januar 2024

