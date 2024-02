Bleibt LeBron James bis zum Karriere-Ende bei den Lakers?

LeBron James ist eine Legende. Als einer der besten Basketballspieler aller Zeiten hat er gerade sein 20. NBA-All-Star-Game bestritten. Seit sechs Jahren spielt er im Team der Los Angeles Lakers, bei denen auch Kobe Bryant (✝41) Karriere gemacht hatte. Für den 39-Jährigen ist aufgrund seines Alters klar, dass er nicht mehr ewig weiterspielen kann. Jetzt gibt er erste Infos zu seinem Karriere-Ende preis.

Im Interview mit ESPN verrät der Sportler: "Ich habe nicht ausgerechnet, wie viele Saisons ich noch spielen werde. Aber ich weiß, dass es nicht so viele sind." Genauere Gedanken darüber, wann er in den Ruhestand gehen will, scheint sich der Basketballstar aktuell nicht zu machen. Allerdings weiß er, bei welchem Verein er bis dahin spielen möchte: "Hoffentlich ist es bei den Lakers. Das ist eine großartige Mannschaft, so viele großartige Spieler. Aber wir werden sehen."

Vergangenen Sommer gab der viermalige NBA-Champion erste Hinweise auf ein Karriere-Ende, nachdem es für die Lakers nicht so gut gelaufen war. Allerdings scheint er heute zufriedener zu sein. "Ich bin glücklich, ein Laker zu sein und war es auch in den letzten sechs Jahren", schwärmt er im Interview.

Getty Images LeBron James im Mai 2023

Getty Images LeBron James, Basketball-Star

Getty Images LeBron James, NBA-Star

