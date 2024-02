Das sagt Barry Keoghan zu den Datinggerüchten mit Sabrina

Bestätigen möchte er wohl noch nichts. Barry Keoghan (31) und Sabrina Carpenter (24) sollen miteinander anbandeln – zumindest spekulieren das die Fans des "Saltburn"-Stars und der Sängerin seit einigen Monaten. Zuletzt sah man die beiden bei einem gemeinsamen Dinner-Date in Los Angeles und es soll sogar einen Kuss gegeben haben. Wie ernsthaft die Romanze ist, blieb bisher ein Geheimnis. Nun äußert sich Barry erstmals zu den Gerüchten – allerdings nur sehr vage!

Im Interview mit Vanity Fair hält sich der Ire bezüglich der Gerüchte um ihn und seine Flamme recht bedeckt. "Sehen Sie, ich lese das alles und es wird mir natürlich auch zugeschickt. Aber man muss es mit Vorsicht genießen", gibt Barry zu verstehen. Außerdem glaubt der Schauspieler, erst der Erfolg seines Filmes habe all das Interesse an seinem Privatleben in Bewegung gesetzt. Er hingegen halte sich lieber vom Internet fern, um "sich Zeit für sich selbst zu nehmen".

Die Fans vermuteten bereits im Januar, dass die Stars bei den Golden Globes ihr Debüt als offizielles Paar geben würden. Dem war jedoch nicht so. Stattdessen lassen Barry und Sabrina die Gerüchteküche mit weiteren Versteckspielen brodeln.

