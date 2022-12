Weihnachtszeit: Harry Styles posiert mit seiner Familie!

Harry Styles (28) scheint die Festtage genossen zu haben! Der Sänger gehört momentan zu den angesagtesten Musikern. So spielte er tatsächlich 15 Nächte hintereinander im Madison Square Garden in New York und ging damit sogar in die Geschichte ein. Seine "Love On Tour" wird auch im nächsten Jahr noch weitergehen. Doch bevor er wieder die Konzerthallen füllt, zelebrierte Harry Weihnachten mit seiner Familie!

Vom Fest der Liebe gab es nun einen niedlichen Schnappschuss. Seine Mutter Anne Twist teilte auf ihrem Instagram-Profil eine Bilderreihe – unter anderem auch ein besonderes Selfie. Das Pic zeigt Harry mit seiner Mama Anne, seiner Schwester Gemma Styles und ihrem Freund bei einem entspannten Spaziergang. Alle strahlen total happy in die Kamera. Vor allem der "As It Was"-Interpret grinst bis über beide Ohren.

Unter dem Beitrag rasten die Fans förmlich aus und hinterlassen zahlreiche liebe Kommentare. "Das ist das beste Weihnachtsgeschenk", schwärmte beispielsweise ein User – und ein weiterer schrieb: "Das ist das beste Familienbild überhaupt. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Fest!"

Getty Images Harry Styles bei den Grammy Awards 2021

Getty Images Harry Styles bei der "My Policeman"-Premiere in Los Angeles im November 2022

Getty Images Harry Styles, Sänger

