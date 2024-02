Gerüchte über Untreue: Kyle Richards bricht in Tränen aus!

Sie hat die Trennung offenbar noch nicht ganz überwunden. Im September machten Kyle Richards und Mauricio Umansky nach 27 Jahren Beziehung und drei gemeinsamen Töchtern öffentlich, dass sie sich getrennt haben. Seither wird spekuliert, dass Untreue der Grund für das Liebes-Aus zwischen der Real Housewives of Beverly Hills-Bekanntheit und dem Immobilienmakler gewesen sein könnte. Nun reagiert Kyle ziemlich emotional auf die hartnäckigen Gerüchte!

Das geht nur aus der Vorschau zum aktuellen "Real Housewives of Beverly Hills"-Finale, die People vorliegt, hervor. Darin vertraut sich die 55-Jährige ihrem Co-Star Erika Girardi bezüglich der Vorwürfe über Untreue an – und bricht dabei in Tränen aus. "Es hat buchstäblich nichts mit jemand anderem zu tun. Hier geht es wirklich nur um Mo und mich", erklärt sie und betont: "Es geht nicht um unsere Familie. Es geht nicht um eine externe Familie. Es geht nicht um eine andere Person – weder auf seiner noch auf meiner Seite."

Erst vor wenigen Tagen verriet Kyle gegenüber dem Nachrichtenportal, dass sie sich ein Liebes-Comeback mit ihrem Ex Mauricio vorstellen könnte. "Wir sind eine Familie, egal was passiert, wir lieben uns und wir versuchen einfach herauszufinden, was noch kommt", machte sie deutlich und fügte hinzu: "Im Moment ist die Beziehung also nicht auf Eis gelegt."

Anzeige

Getty Images Kyle Richards und Mauricio Umansky im März 2023

Anzeige

Getty Images Mauricio Umansky, Immobilienmakler

Anzeige

Getty Images Mauricio Umansky und Kyle Richards im Februar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de