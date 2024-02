Justin Timberlake kommt für vier Konzerte nach Deutschland!

Alle Fans von Justin Timberlake (43) aufgepasst! Nach sechs Jahren Pause kündigte der Sänger zu Beginn des Jahres eine langersehnte Tour an. Bisher standen für seine "Forget Tomorrow"-Tournee allerdings nur die Daten für Nordamerika fest. Nun zieht der "Can't Stop the Feeling!"-Interpret nach und verkündet die offiziellen Termine für Europa. Dabei steht fest: Justin wird auch in Deutschland Halt machen!

Wie der Konzertveranstalter Live Nation bekannt gibt, wird der "Cry Me A River"-Interpret für vier Konzerte nach Deutschland kommen. Am 30. Juni wird er in Berlin auftreten, einen Tag später in München. Außerdem soll er am 25. August für ein Konzert nach Köln kommen und am 4. September für ein weiteres nach Hamburg. Die Tickets können ab dem 28. Februar um 10 Uhr über die offizielle Homepage des Sängers erworben werden.

Neben seinen alten Hits wird Justin sicherlich auch einige neue Songs spielen. Im März wird der Musiker sein brandneues Album "Everything I Thought It Was" veröffentlichen. Mit seiner Single "Selfish" lieferte der Entertainer bereits einen Vorgeschmack auf die kommende Platte.

