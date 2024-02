Komische Promo? Wendy Williams klagt gegen TV-Unternehmen

Die Schlagzeilen über Wendy Williams (59) reißen einfach nicht ab. Große gesundheitliche Probleme setzten der Moderatorin zu – sie begab sich unter anderem in eine Entzugsklinik, um gegen ihre Alkoholsucht anzukämpfen. Seit Kurzem ist zudem ihre Demenzdiagnose bekannt. In all dem Trubel geht es nun offenbar auch noch vor Gericht: Wendys Vormund verklagt in ihrem Namen eine TV-Gruppe – doch das hat einen komischen Beigeschmack...

Wie TMZ berichtet, wurde zuletzt eine Klage gegen das TV-Unternehmen A&E Television Networks, zu dem auch der Sender Lifetime gehört, eingereicht. Diese stamme von einer Frau, die als Wendys Vormund angeführt wird, und beinhalte auch eine einstweilige Verfügung – die Klage sei jedoch unter Verschluss, sodass keine Details bekannt sind. Der Zeitpunkt wirkt recht durchdacht: Denn schon in wenigen Tagen soll eine neue Dokumentation über Wendys Leben erscheinen.

Hinter Wendy liegen aufregende Monate, in denen sie die Hoffnung aber noch nicht aufgegeben hat. Denn zusätzlich zu ihrer Dokumentation will sie ihre Karriere wieder ankurbeln und ins Fernsehen zurückkehren. Von 2008 bis 2021 hatte sie bereits ihre eigene Sendung "The Wendy Williams Show" moderiert.

