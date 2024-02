Kuppelshow? Diese Paare verliebten sich bei "Let's Dance"!

Da sind heftig die Funken geflogen! Zahlreiche Promis sind schon im Rahmen von Let's Dance über die große Tanzfläche gefegt. Von ihren Profis wurden sie dabei an verschiedene Standard- und Lateintänze herangeführt und übten atemberaubende Choreografien ein – hin und wieder geht es dabei in aufregenden Darbietungen auch ziemlich heiß her. Einige Paare harmonierten aber nicht nur auf dem Parkett. Diese "Let's Dance"-Stars verliebten sich ineinander!

Als eines der bekanntesten und heißesten Pärchen gehen wohl Rebecca Mir (32) und Massimo Sinató (43) in die "Let's Dance"-Geschichte ein. Obwohl der Profi zum Zeitpunkt von Rebeccas Teilnahme 2012 noch verheiratet gewesen war, konnten die beiden einfach nicht mehr ohneeinander. Mittlerweile sind die zwei TV-Gesichter verheiratet und stolze Eltern eines Kindes. Mit weitaus weniger Drama startete Christina Luft (34) und Luca Hännis (29) Romanze, obwohl auch der Sänger erst noch in festen Händen war. Schon auf der Tanzfläche waren die zwei ein absolutes Traumpaar – danach wollte Christina ihren Luca einfach nicht mehr gehen lassen und ist aktuell mit ihrem ersten Kind schwanger.

Ob auch noch ein weiteres Pärchen einen Platz auf dieser Liste verdient hat, ist nach wie vor fraglich. Timon Krause (29) und Ekaterina Leonova (36) machten im vergangenen Jahr das Parkett unsicher. Angeblich soll es auch bei den beiden mächtig gefunkt haben. Obwohl die zwei immer wieder zusammen gesehen wurden, bestätigte weder die Russin noch der Mentalist die Liebesgerüchte.

Getty Images Rebecca Mir und Massimo Sinató im Januar 2018 in Berlin

Getty Images Christina Luft und Luca Hänni bei der ersten "Let's Dance"-Show in Köln im Februar 2020

Getty Images Ekaterina Leonova und Timon Krause bei "Let's Dance" 2023

