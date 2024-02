Mit diesem "Let's Dance"-Profi will Mark Keller nicht tanzen

Sie möchte Mark Keller (58) auf keinen Fall an seiner Seite. In wenigen Tagen geht eine neue Staffel Let's Dance an den Start. Die Vorbereitungen sollen in vollem Gange sein. Bekannt sind die Promis, die mittanzen und auch die Profis, die sie anlernen. Wer mit wem das Tanzbein schwingt, ist hingegen ein wohl gehütetes Geheimnis. Allerdings wird im Netz fleißig spekuliert. Kandidat Mark wird schon mit einer Tänzerin in Verbindung gebracht – doch mit ihr will er lieber nicht tanzen.

Die Rede ist von Ekaterina Leonova (36). Zu Beginn des Jahres tanzten Mark und Ekat in einem Werbefilm zusammen. Für die Fans bildete sich hier schon ein echtes "Let's Dance"-Traumpaar. Doch der Schauspieler sieht das anders: Die gebürtige Russin kommt für ihn nicht infrage. "Ich denke, dass es wichtig ist, eine Tanzpartnerin in meiner Größe zu haben. Wenn sie die Schuhe auszieht, ist sie einen Kopf größer als ich", meint er im Bunte-Interview. Die Größe sei aber die einzige Anforderung, die er habe: "Alles andere ist egal."

Vor der "Let's Dance"-Teilnahme hat Mark auch schon vorher großen Respekt. "Ich habe Angst davor, dass ich in der ersten Runde rausfliege, das macht mich verrückt und nervös zugleich", erklärte der Der Bergdoktor-Star bei Instagram. An sich selbst habe er den Anspruch, so hart wie möglich zu arbeiten und sich nicht zu verletzen.

Anzeige

AEDT Mark Keller im Mai 2023 in Berlin

Anzeige

Getty Images Ekaterina Leonova, Tänzerin

Anzeige

Hofer, Günter / ActionPress Mark Keller bei "Die Giovanni Zarrella Show"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de