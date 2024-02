Streit mit Tochter: Jetzt meldet sich Anya Elsners Mutter!

Anya Elsners (20) Mutter klärt auf. Im Dschungelcamp hatte die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin heftig gegen ihre Mutter geschossen. Mama Kathrin habe sie ohne Vorwarnung vor die Tür gesetzt und ihr mit einer Klage gedroht, sollte sie im Camp über sie sprechen. Im Promiflash-Interview schildert Katrin nun selbst, was zwischen ihr und ihrer Tochter vorgefallen ist. Aber vor allem Anyas harte Worte trafen sie sehr. "Ich war fassungslos, ich bin in Tränen ausgebrochen", erzählt sie. Ob eine Versöhnung hier noch möglich ist?

