Trägt Riccardo Simonetti schon wieder keinen Verlobungsring?

Was ist da los? Riccardo Simonetti (31) und sein Partner Steven gehen mittlerweile schon seit drei Jahren gemeinsam durchs Leben. Auch wenn der Influencer seinen Liebsten aus der Öffentlichkeit heraushält, teilt er immer wieder niedliche Einblicke in sein Liebesleben – so auch von der Verlobung im November 2023. Seit diesem süßen Meilenstein seiner Liebe wurde er immer wieder ohne Ring am Finger gesehen – er hatte ihn einfach vergessen. Nun ist Riccardo vermeintlich wieder ohne Klunker unterwegs.

Im RTL-Interview gibt der 31-Jährige Entwarnung: Er hat ihn nicht vergessen. Neben seinen zahlreichen anderen Schmuckstücken an den Fingern sei er nur nicht direkt aufgefallen. "Ich fand es schön, einen Ring zu haben, der zu allem passt – weil ich so eine außergewöhnliche Vorliebe für Schmuck habe", verrät er außerdem. Irgendwann soll auch der Ehering so gut dazu passen.

Mit Absicht dürfte Riccardo seinen Ring noch nie vergessen haben – schließlich schwebte er auch Wochen nach der Verlobung noch immer auf Wolke sieben. "Steven ist der erste Mann in meinem Leben, der mich immer als Mensch gesehen hat", schwärmte er auf Instagram. Mit Steven an seiner Seite fühle sich sein Leben erst so richtig lebendig an! "Die Aussicht auf ein ganzes Leben zusammen ist gerade der schönste Gedanke überhaupt", freute sich Riccardo.

Getty Images Riccardo Simonetti, Influencer

Getty Images Riccardo Simonetti im Januar 2024

Getty Images Riccardo Simonetti, Influencer

