Von normal auf null: Paul Janke hat aktuell keinen Sex!

Von wegen wildes Leben als Rosenkavalier! Paul Janke (42), bekannt geworden durch seine Teilnahme an der Fernsehsendung Der Bachelor, erlebt aktuell eine echte Sex-Flaute. Der einstige Herzensbrecher und Publikumsliebling hat offen über sein momentanes Liebesleben gesprochen und dabei kein Blatt vor den Mund genommen. Laut Paul ist er schon seit längerer Zeit Single und daher durchläuft er auch eine längere Phase ohne sexuelle Abenteuer. Diese ehrliche Offenbarung kommt überraschend, da er eigentlich als beliebter Frauenheld bekannt ist.

Der Ex-Bachelor, der im Rampenlicht steht, seit er 2012 auf der Suche nach der großen Liebe im Fernsehen zu sehen war, hat im Laufe der Jahre eine bemerkenswerte Wandlung vollzogen. Vom begehrten Junggesellen zum Single, der offen über die Durststrecken im Schlafzimmer spricht – wie auch jetzt bei Instagram. Auf die Frage eines Fans, wann er das letzte Mal Sex gehabt habe, erklärt der Blondschopf: "Mein Sexleben orientiert sich an der Entwicklung von Coca Cola. Erst gab es Normal, dann Light und jetzt Zero!" Das bedeutet wohl: In Pauls Schlafzimmer ist aktuell null Komma nichts los!

Paul Janke stieg durch seine Teilnahme an "Der Bachelor" im Jahr 2012 zu einem der bekanntesten Gesichter Deutschlands auf. Seitdem hat er sich einen Namen als Entertainer gemacht und ist regelmäßig im Fernsehen zu sehen. Trotz seiner Bekanntheit hat Janke es bisher nicht geschafft, die Frau fürs Leben zu finden. Sein Wunsch nach einer ernsthaften Beziehung ist groß – und in dieser wünscht sich der Wahl-Mallorquiner auch ein aktives Sexleben, wie er im vergangenen Jahr gegenüber Bild verriet, als er seine Traumfrau beschrieb: "Sie sollte eher sportlich sein, muss mir auch optisch gefallen, Sex ist ja auch wichtig in einer Beziehung. Das Gesamtpaket muss stimmen, es muss Klick machen!" Leicht sei die Suche nach der Liebe aber nicht.

In der Tat ist es nicht das erste Mal, dass Paul Janke seine Sehnsucht nach einer echten und erfüllenden Beziehung zum Ausdruck bringt. Bereits vor zehn Monaten brachte die Teilnahme an Kampf der Realitystars eine interessante Wendung in seinem Liebesleben, als er Evanthia Benetatou (31) näher kam. Doch der frische Flirt war schnell verflogen, denn Paul zeigte kaum Interesse. Laut der Mutter eines Sohnes lag das vor allem an den unterschiedlichen Lebensstilen der beiden. Sie sei sehr familienorientiert und legt Priorität auf ihren kleinen Jungen – das passe nicht zu Pauls wildem Leben als DJ. Dass der Funke nicht übersprang, macht Paul im Nachhinein auch ziemlich froh – denn als die ehemalige Bachelor-Kandidatin im Winter ihr Liebesglück bekannt gab, schoss der 42-Jährige gegen sie: "Endlich bin ich sie los."

Anzeige

Instagram / jankepaul Paul Janke auf Bali

Anzeige

ActionPress Paul Janke im November 2022 in Hürth

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Reality-TV-Star

Anzeige

Wie findet ihr Paul Jankes Offenheit bezüglich seiner aktuellen Sexflaute? Superehrlich und mutig! Das will ich wirklich nicht über ihn wissen! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de