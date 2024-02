Zweifel: Will Herzogin Meghan sich echt mit Kate versöhnen?

Insider behaupteten, dass Herzogin Meghan (42) versucht, sich mit Prinzessin Kate (42) zu versöhnen. Doch Royal-Expertin Kinsey Schofield hält das für eine Lüge. "Diese Behauptung ist nicht wahr", erklärt sie in dem Podcast "To Di For Daily". Besonders im Moment sei es ohnehin unrealistisch, dass sich die einstige Schauspielerin bei ihrer Schwägerin meldet. Schließlich erholt sich Kate derzeit von einer Bauchoperation. "Meghan hat keinen Kontakt zu der Prinzessin von Wales", betont die Fachfrau weiter. Generell halte sie es für schwierig, dass sich die beiden jemals wieder annähern.

Im Jahr 2021 schoss Meghan heftig gegen Kate. Die zweifache Mutter behauptete beispielsweise, dass Kate sie vor ihrer Hochzeit 2018 zum Weinen brachte. Darauf folgte die Netflix-Dokumentation "Harry & Meghan" in der die Sussexes schwere Vorwürfe gegen das britische Königshaus erhoben. Prinz Harrys (39) Memoiren "Reserve" streuten zusätzlich noch Salz in die Wunde. Somit sei es für die Adelsexpertin nahezu ausgeschlossen, dass Kate und Meghan sich wieder versöhnen. "Herzogin Meghan und die Prinzessin von Wales werden nie Freundinnen werden", ist sie sich sicher. Zwischen der dreifachen Mutter und Harry soll hingegen noch nicht alles verloren sein.

Trotz der Vorwürfe, die Harry den Blaublütern machte, soll Kate ihn immer noch gernhaben. "Trotz des Verrats wird Harry immer einen Platz in Catherines Herzen haben, weil sie einen ganz anderen Harry kannte", erläutert die Journalistin in dem Podcast weiter. Eine Versöhnung der beiden würde jedoch sehr viel Zeit brauchen. Gleiches gilt wohl auch für die zerrüttete Beziehung zwischen Harry und seinem älteren Bruder Prinz William (41). Aktuell sollen sie gar keinen Kontakt zueinander haben.

Zwischen den Kindern von König Charles III. (75) und Prinzessin Diana (✝36) ist wohl zu viel vorgefallen. Deswegen soll der britische Thronfolger angeblich keinen Gedanken mehr an seinen Bruder verschwenden. "Ich persönlich glaube, dass William Harry mehr oder weniger aus seinem Gedächtnis sowie aus seinem Leben gestrichen hat und sich auf seine Rolle, seine Familie und seine Aufgaben konzentriert", berichtete Journalistin Jennie Bond vor wenigen Tagen The Sun. Der Royal soll sich dazu entschieden haben, momentan anderen Dingen in seinem Leben mehr Priorität einzuräumen. "Ich glaube, es gab so viel Schmerz, dass er einfach gesagt hat: 'Ich kann das im Moment nicht verarbeiten. Ich habe verdammt viel um die Ohren. Und jetzt, wo meine Frau diese schwere Operation hinter sich hat, kann ich das einfach nicht'", meinte die Royal-Expertin weiter. Während William mit dem Kapitel wohl abgeschlossen hat, sollen sich die Sussexes weiter um Frieden bemühen.

Nachdem Kate am Unterleib operiert wurde und bei Charles Krebs diagnostiziert wurde, flog Harry sofort nach London. Auch seine Frau soll den britischen Regenten kontaktiert haben, um ihm Genesungswünsche auszusprechen. Das sei ein gutes Zeichen, auch hinsichtlich der Probleme mit Kate. "Die Tatsache, dass Meghan und Harry möglicherweise die Führung bei dem Versuch übernehmen, sich mit Kate Middleton zu versöhnen, deutet darauf hin, dass sie bereit sein könnten, ihre Fehde hinter sich zu lassen", zeigte Louella Alderson gegenüber Mirror auf.

