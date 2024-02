Bissiger Hund: 24 Sicherheitsmänner von Joe Biden verletzt

Joe Biden (81) ist ein Tierfreund. Er wohnt nicht nur gemeinsam mit seiner Frau Jill Biden (72), sondern auch mit mehreren Hunden. Bereits im Oktober des vergangenen Jahres wurde jedoch bekannt, dass der Schäferhund Commander das Weiße Haus verlassen werde. Als Grund wurde sein aggressives Verhalten genannt. Doch erst jetzt kommt die ganze Wahrheit über Joes bissigen Hund ans Licht!

Aus internen Geheimdienstdokumenten, die CNN vorliegen, geht nun hervor, wie groß das Problem tatsächlich war: Insgesamt soll Commander 24 Mal Agenten und Sicherheitsmänner des Secret Service attackiert haben. Nicht eingerechnet sind hier die bisher bekannten elf Angriffe gegenüber dem Personal des Weißen Hauses. Der Rüde zeigte sich darüber hinaus nicht wählerisch und biss in Arme, Hände, Beine und sogar in den Bauch seiner Opfer. In mindestens zehn Fällen soll medizinische Behandlung notwendig gewesen sein.

In den Monaten vor seinem Auszug hat Commander also für eine Menge Ärger gesorgt. Die Arbeitsabläufe mussten sogar angepasst werden. "Die jüngsten Hundebisse haben uns herausgefordert, unsere operative Taktik anzupassen, wenn Commander anwesend ist – bitte lassen Sie viel Platz", hieß es in einer Warnung des Secret Service.

Getty Images Joe Biden, 46. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika

