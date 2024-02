Drohungen von Mike aufgezeichnet? Kim Virginia packt aus!

Kim Virginia Hartung (28) stichelt weiter. Im diesjährigen Dschungelcamp sorgte sie mit ihrer Vendetta gegen Mike Heiter (31) für viel Aufmerksamkeit. Obwohl sie im Streit auseinandergingen, plauderte die Beauty aus, ihr Ex habe nach dem Camp das Bett mit ihr teilen wollen. Der Realitystar wehrte sich gegen die Behauptung und engagierte einen Anwalt. Doch für das Anwaltsschreiben soll es noch einen anderen Grund geben – Kim hat heimlich Aufnahmen von Mike gemacht!

Anscheinend ging es dem Frauenschwarm nicht nur um die vermeintliche gemeinsame Hotelnacht. Kim soll ein Telefongespräch aufgezeichnet haben, welches vor dem Eintritt in den Dschungel stattfand, sowie einige Sprachnachrichten. In den Aufnahmen soll Mike Kim gedroht haben, ihre Wohnung und ihre liebsten Sachen zu zerstören. Zu ihrer Sicherheit habe die Influencerin die Drohungen dokumentiert, wie sie Bild erzählt: "Ich wusste damals schon, dass mir niemand glauben würde, was hier mit Mike passiert." Deswegen sei sie im Camp so aufgelöst gewesen.

Die ehemalige Temptation Island-Verführerin stellt außerdem klar: "Es handelte sich dabei nicht um eine Anzeige, sondern eher um eine Warnung vom Anwalt – nach dem Motto: Hör auf damit, sonst gibt es eine Anzeige!" Nun soll Mike nämlich der Veröffentlichung der Aufnahmen entgegenwirken wollen.

RTL Mike Heiter und Kim Virginia im Dschungelcamp

RTL / Stefan Thoyah Kim Virginia Hartung im Dschungelcamp

RTL Mike Heiter im Dschungelcamp

