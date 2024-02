Mikes rechtliche Schritte: Kim Virginia lacht sich schlapp!

Angst vor Konsequenzen? Bei Kim Virginia Hartung (28) ist keine Spur davon zu sehen! Im diesjährigen Dschungelcamp polarisierte das Reality-TV-Sternchen immer wieder. Fast täglich schoss sie gegen ihren Ex-Flirt Mike Heiter (31). Das Ganze ging so weit, dass der Vater einer Tochter sie komplett ignorierte und nichts mehr von ihr wissen wollte. Das Drama wollte Mike nach der Show jedoch nicht auf sich sitzen lassen: Er leitete rechtliche Schritte gegen Kim ein. Über diese kann sie jedoch nur lachen!

In ihrem TikTok-Livestream reagierte Kim auf Mikes rechtliche Schritte gegen sie. Doch die Influencerin nimmt das Vorgehen ihres Verflossenen überhaupt nicht ernst. "Ich habe eine WhatsApp von meinem Management bekommen. Die meinten: 'Wie lustig'", berichtete sie amüsiert. Mike könne ihr immer noch nichts – er habe schließlich nichts gegen sie in der Hand. "Er weiß immer noch nicht, dass ich ihn bumsen kann. Er versteht es nicht. Ich verarsche den vor ganz Deutschland [...] ich würde das doch nicht machen, wenn der was gegen mich in der Hand hat", stellt die 28-Jährige klar.

Mike berichtete am Dienstag auf Social Media, dass er von Kims Feldzug gegen ihn die Nase gestrichen voll habe. "Thema Kim: Da bin ich jetzt schon rechtlich gegen vorgegangen. Das ist eigentlich nicht meine Art und Weise, aber irgendwann ist auch mal Schluss. Die müsste schon Post bekommen haben. Irgendwann ist auch mal gut", erklärte der Love Island-Star.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, TV-Persönlichkeit

RTL Kim Virginia Hartung und Mike Heiter

Dschungelcamp, RTL Kim Virginia und Mike Heiter im Dschungelcamp 2024

