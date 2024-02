Nach Kuss: Hat "Die Bachelors"-Eva Gefühle für Sebastian?

Hat sie Schmetterlinge im Bauch? In der Datingshow Die Bachelors kämpfen derzeit einige flirtwillige Damen um die Herzen der beiden Junggesellen Sebastian Klaus und Dennis Gries. Dabei hat sich eine der Frauen besonders als Fan-Liebling entpuppt: Eva Thümling begeisterte die Zuschauer mit ihrer zurückhaltenden Art. Und auch Sebastian konnte sie offenbar von sich überzeugen: In der aktuellen Folge kam es dann endlich zum Kuss. Im Promiflash-Interview verrät Eva nun, ob sie für Sebastian schon mehr empfindet!

"In diesem klitzekleinen Moment, den nur wir beide geteilt haben, hat sicherlich der ein oder andere Schmetterling seinen Weg in meinen Bauch gefunden", gesteht die Architektur-Studentin gegenüber Promiflash. Für sie sei das Date mit Sebastian etwas ganz Besonderes gewesen: "Der Kuss und das gesamte Date waren einfach nur wunderschön und irgendwie perfekt für mich. Ich habe es geliebt, dass wir ein vergleichbar bodenständiges Date hatten und auch nach dem Tennis-Match noch in unseren Sportoutfits dasaßen und einfach nur gemeinsam über Träume, Vergangenheit, Zukunft, Passionen und das Leben philosophiert haben."

Während Sebastian kurz nach dem Kuss ebenfalls von Schmetterlingen im Bauch sprach, waren auch die Fans ganz hin und weg von den beiden. "Sebastian und Eva zusammen zu sehen fühlt sich schon ein bisschen wie ein Wohlfühl-Liebesfilm an, ich kann es nicht leugnen, die sind niedlich", schwärmte beispielsweise ein Fan auf X.

Anzeige

RTL Sebastian Klaus und Eva Thümling, TV-Kandidaten

Anzeige

Instagram / evathuemling Eva Thümling, "Die Bachelors"-Kandidatin 2024

Anzeige

RTL Sebastian Klaus und Eva Thümling, TV-Kandidaten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de