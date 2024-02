Skandal um Ehemann: Die Spice Girls unterstützen Geri Horner

Die Mädels halten weiterhin zusammen. Schon seit einigen Jahren sind die Spice Girls nicht mehr aktiv in der Musikbranche, aber sind dennoch weiterhin miteinander befreundet. So treffen sich Victoria Beckham (49), Mel B. (48), Melanie C. (50), Emma Bunton (48) und Geri Horner (51) etwa hin und wieder für eine Reunion. Auch in schweren Zeiten stehen sie sich bei: Während der Anschuldigungen gegen ihren Mann sind die Spice Girls für Geri da.

Geris Mann Christian Horner (50) sieht sich nämlich gerade mit schweren Vorwürfen konfrontiert: Der ehemalige Rennfahrer soll sich gegenüber einer Kollegin unangemessen verhalten haben. Mel B. gibt jetzt im Interview mit The Sun zu, dass die Spice Girls Geri schon ihre Unterstützung zugesprochen haben: "Wir haben eine Whatsapp-Gruppe und wir haben ihr Nachrichten geschickt."

Geri selbst hat sich zu den Negativschlagzeilen über ihren Mann noch nicht geäußert. Das Ganze nehme sie aber ziemlich mit. "Sie sagt, sie fühle sich wie in einem lebenden Albtraum und habe absolute Angst davor, wie sich die Dinge entwickeln könnten", gab ein Insider kürzlich gegenüber Closer zu.

Instagram / gerihalliwellhorner Geri Halliwell und Christian Horner

Getty Images Victoria Beckham, Geri Halliwell, Emma Bunton, Melanie Chrisholm und Melanie Brown, 2012

Getty Images Christian Horner und Geri Halliwell, 2021

