Total begeistert: Johnny Depp besucht Tim-Burton-Ausstellung

Johnny Depp (60) und Tim Burton (65) spielen nicht nur in der Filmbranche eine große Rolle füreinander, sondern sind auch privat gut befreundet. Der Schauspieler wirkte schon in zahlreichen Produktionen des "Batman"-Regisseurs mit. Derzeit werden den Fans in einer Ausstellung zahlreiche Einblicke hinter die Kulissen geboten – das lässt sich auch der Kumpel nicht entgehen. Johnny besucht die "World of Tim Burton" in Italien!

In seiner Instagram-Story lässt der Hollywoodstar seine Follower an dem Ausflug teilhaben und posiert vor dem Schriftzug der Wanderausstellung. "Danke, dass ich dabei sein durfte", fügt der 60-Jährige dem Schnappschuss hinzu. Auch das Museum selbst teilt einige Fotos des prominenten Besuchers. Er sei begeistert gewesen, "unter den ausgestellten Schätzen den Brief zu sehen, in dem Tim Burton einige Änderungen an seinem Text im Film 'Charlie und die Schokoladenfabrik' vorschlug – so sehr, dass er ein Foto machen wollte, um es dem Regisseur, dem Begleiter von tausend unvergesslichen Geschichten, zu schicken."

Johnny verkörperte 2005 die Kultfigur Willy Wonka, die nun in der Neuverfilmung von Timothée Chalamet (28) gespielt wird. Hat sich die aktuelle Liebschaft von Kylie Jenner (26) bei seinem Vorgänger Tipps für die Rolle geholt? Auf Nachfrage von E! News antwortete er mit einem Nein. Die Hauptinspiration für seine Performance sei sowieso Gene Wilder gewesen, der den Schokoladenfabrikbesitzer in der Erstverfilmung dargestellt hatte.

Stefano Costantino / MEGA Tim Burton, Filmregisseur

Instagram / museocinema Johnny Depp im Februar 2024

ActionPress/LMK Timothée Chalamet als Willy Wonka in "Wonka", 2023

